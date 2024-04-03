بدون سابق إنذار الحلقة 9 .. آسر ياسين يعود مصابًا من الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9، بطولة كل من آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، أحداثًا كثيرة ومثيرة .



وتشهد أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9، اتفاق (مروان) - آسر ياسين، و(نيفين) - نهال عنبر على بيع الأرض لفك أزمة (حسن) - أحمد خالد صالح، وتعترض (نيفينل في البداية و لكنها لا تجد مفر وخصوصا بعد اكتشافها أن هذا هو الحل الأنسب.

ووتتابع أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9، باقتراح (أمينة) على (ليلى) - عائشة بن أحمد، أن تقوم بنشر تفاصيل موضوع عمر على جروب للمفقودين على السوشيال ميديا عسى ان يساعدهم في بحثهم، تتردد (ليلى) في البداية و لكن تقتنع وتفكر عدم إخبار (مروان) بالأمر خوفا من رد فعله و لكنها تصارحه ويرفض الفكرة.

وتتوالى أحداث الحلقة، بعد أن رأت (نهى) (حسن) و (امينة) مع بعضهما تشك انه على علاقة بغيرها و تدبر له طريقة كي تغيظه.

وتستكمل أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9، بحصول (ليلى) على ترقية في العمل مما يزيد حجم المسؤوليات عليها و يعطيها حافز لبذل المزيد من الجهد ولكنها تتفاجئ بباسم (عمر الشناوي) من امامها في الشركة و هو يريد الحديث معها.

وتنتهي الأحداث بمفاجأة (مروان) بوصول عماد لمكان الممرضة فيتجه للإسماعيلية و لكن الآمر ينتهى بإصابته وعودته مصاب لليلى، بعد عودته إليها بهذا الشكل وفشله في الوصول إلى ابنهما تشعر (ليلى) أن الحل الوحيد هو نشر البوست على السوشيال ميديا. .





وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .



مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 9، بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد،على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار الأغنية الدعائية للعمل، بعنوان "ملناش غير بعض" ويغنيها النجم أحمد سعد، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.









المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .

المسلسل يتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار، بطولة النجم آسر ياسين، الفنانة عائشة بن أحمد، الإعلان التشويقي الرسمي للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

الإعلان التشويقي حظي بإعجاب كبير من الجمهور وحصد الكثير من التعليقات المعربة عن انتظارهم وترقبهم لعرض المسلسل.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار، من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة، سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.