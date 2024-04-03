أول تعليق من رامز جلال على حلقة "حمدي الميرغني" و"إسراء عبد الفتاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان رامز جلال على حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي استضاف خلالها الفنان حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبد الفتاح ويعرض طوال شهر رمضان على قناة "Mbc مصر".

ونشر "رامز" صورة لهما من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهرا خلالها بملايات عقب وقوعهما في الطرنش وعلق: "حمدي وإسراء بعد ما استخدمت معاهم الغباء".

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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