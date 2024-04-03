لجين عمران: "خالد يوسف أداني ورش تمثيل للمشاركة في فيلم وكان مبهور بيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قالت الإعلامية لجين عمران، إنه في 2019 وقعت مع شركة إنتاج فني في المملكة العربية السعودية على المشاركة في أعمال فنية ما بين السينما والدراما.

وأضافت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أنها وقعت عقد حصري لمدة سنتين مع الشركة على أساس المشاركة في مسلسل وفيلم ايضًا، لكن العمل توقف بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنها في هذا الوقت استمرت في التدريب ودخول ورش التمثيل مع المخرج خالد يوسف، مضيفة: "خالد يوسف عملي ورش مكثفة في البيت، قالي لو مشوفتش فيكي فنانة هقولك خليكي في الإعلام".

وتابعت: "أنا مصوره كذا فيديو أثناء الورش في وحده من المشاهد اللي كنا نتدرب عليها، وبعد الانتهاء من التصوير فقال لي خلاص يا بنتي ده إنتي هايله وانبسطت من رأيه".

وأكملت: "قالي أنا هشتغل معكي على الدور كان كاتبه في فيلم أهلا بكم في باريس، هذا الدور كان كاتبه لزوجته شاليمار الشربتلي".

تحل الإعلامية لجين عمران ضيفة، على الإعلامية أسما إبراهيم في حلقة خاصة من برنامج حبر سري، تكشف فيها أسباب اخفائها هوية زوجها والمصدر الحقيقي لثروتها كما ترد على اتهامها بالتسبب في طلاق شقيقتها اسيل عمران وغيرها من الأسرار والتفاصيل.

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