شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 24.. لصوص يسرقون أموال محمد علي رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، حيث ذهب "مصطفى" محمد علي رزق لعربة فول، وطلب ساندوتشات وأثناء قيامه بدفع ثمنها رأى بعض اللصوص المبلغ الكبير الذى أخرجه من جيبه.

وقام اللصان بتتبع "مصطفى" وقاموا بأخذ المال منه والطعام أيضا، ليذهب بعد ذلك للجلوس أمام المسجد، وطلب منه إمام المسجد الدخول للمسجد والجلوس فيه.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من صيد العقارب، أحداثا مختلفة، حيث أصيبت "سميحة" سيمون بصدمة بعد مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد.

وذهبت عايدة للقاء "سميحة" بمنزلها، وأخبرتها بأنها رغم محاولتها لحماية ابنها "سامح" إلا أنها فقدت ابنها الثاني "معتز"، لينتهى اللقاء بينهما بتهديد كلاهما لبعضهما.

اتصلت "عيشة" ميار الغيطي، بـ "عايدة" غادة عبد الرازق، وأخبرتها بأن "مصطفى" محمد علي رزق لم يعد للمنزل ولا يعلمون مكانه.

انفعلت "عايدة" على رجالها بعد تعثرهم فى العثور على شقيقها "مصطفي" ، وطلبت منهم البحث عنه أكثر، كما طلب منهم الذهاب لرجال "إسماعيل الغول" رياض الخولي وتلقينهم علقة ساخنة بعد ضربهم لشقيقها "مصطفي"، وهو ما حدث خلال الحلقة.

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