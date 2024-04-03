شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 24.. إبراهيم طلبة يطلب من خالد الصاوى عمل DNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما قابل عمر - إبراهيم طلبة، صدفة - ريهام حجاج، وشعر بأنها بالفعل أخته، طلب من والده فؤاد - خالد الصاوي، خلال أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، أن يقوم بعمل تحليل DNA، ولكنه رفض، وعندما حكى لأمّه - سلوى خطاب، أكدت له أنها ليست أخته وأن والده لن يقوم بعمل DNA.

وكشفت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، مشاهد مثيرة، حيث ذهب طارق - عصام السقا، لصدفة - ريهام حجاج، وعندما رأته سألته عن سبب الزيارة وأنه قد أخذ منها ما يريد وهي لا تريد رؤيته مرة أخرى، ولكنه أقنعها أنه أتى كى يساعدها كما هي ساعدته في أن يعيد حقه الذي سرقه عمه، وكشف لها أن لديه حلاً لإنهاء مشكلة زواجها من عمه، فاضطرت صدفة أن تركب معه سيارته وهي مستاءة لتعرف منه كيف ستتخلص من هذا الزواج.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل صدفة الحلقة 24



مسلسل صدفة الحلقة 24