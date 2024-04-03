شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 24.. عماد صفوت يعترف لـ غادة عبد الرازق بتحريض الغول على قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، أحداثا مختلفة، حيث أحضر "شوقي" عماد صفوت، عصير لـ "عايدة" غادة عبد الرازق، وتناولته وشكرته عليه.

وتحدث "شوقي" مع "عايدة" وأخبرها بالسم الذى أعطاه له "إسماعيل الغول" لوضعه لها فى العصير، ولكنه لم يفعل ذلك، وروى لها كل شىء، كما طلب منها أن تسامحه، معترفاً لها بخطأه، وأخبرته بأنها سامحته.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من صيد العقارب، أحداثا مختلفة، حيث أصيبت "سميحة" سيمون بصدمة بعد مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد.

وذهبت عايدة للقاء "سميحة" بمنزلها، وأخبرتها بأنها رغم محاولتها حماية ابنها "سامح" إلا أنها فقدت ابنها الثاني "معتز"، لينتهى اللقاء بينهما بتهديد كلاهما لبعضهما.

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