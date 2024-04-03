شكرا لقرائتكم خبر عن توافد نجوم الفن إلى مسجد الشرطة لتقديم العزاء للملحن محمد يحيى فى وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من نجوم الفن وصناع الموسيقي والغناء إلى مسجد الشرطة بالتجمع الأول لتقديم العزاء الملحن محمد يحيي في وفاة والده، منهم الفنانون هاني رمزى وعزيز الشافعى ونصر محروس، وأمير طعيمة، وحسن ابو الروس ومحمد قماح، والمصور شريف مختار، وخالد نبيل ومحمد مصطفي، وأحمد عادل ورامي جمال، وتامر حسين وأحمد إبراهيم.

وكان الملحن محمد يحيى قد شيع جنازة والده بمسقط رأسه بإحدى قرى بني سويف، وطلب الملحن محمد يحيى من كل أصدقائه والمقربين منه الدعاء لوالده.

وتعاون الملحن محمد يحيى مؤخرًا مع النجمة إليسا في عدد من الأغانى الناجحة والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها "هنغني كمان وكمان، والعقد، وإلى كل اللى بيحبونى، ومكتوبة ليك، وأسعد واحدة، وقد الأيام" وغيرها.

وكانت آخر أغانى محمد يحيى مع إليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال حمداوي.

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.



عزاء والد الملحن محمد يحيي



عزاء والد الملحن محمد يحيي



عزاء والد الملحن محمد يحيي



عزاء والد الملحن محمد يحيي



عزاء والد الملحن محمد يحيي



عزاء والد الملحن محمد يحيي



عزاء والد الملحن محمد يحيي



عزاء والد الملحن محمد يحيي