شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 9.. جودر يعود لحارة سعد السعود ويعرف بحال عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جودر لحارة سعد السعود، مرة أخرى من مدينة النحاس ومعه كل الهدايا والقماش التى أخذها من الملك بيناس ومساعدته لفك السحر الأسود عن المدينة، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة On.

ووجد جودر والدته فاطمة كفيفة متسولة في الشارع، ليجرى عليها ويحضنها وتحكى له عن حال أسرته وماذا وصلت له بعد سفره، وقالت له:"اخواتك سالم وسليم خلصوا كل الأموال ووالدك عمر زعل على اللى حصل واتوفى و أنا من كثرة العياط بقيت كفيفة ورهنوا المنزل والوكالة".

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.



