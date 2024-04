شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 24 تكشف ما حدث من والد ياسين مع والدة فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفلاش باك الذى ظهر قبل بداية الحلقة 24 من مسلسل بين الرفاعى عن تفاصيل ما حدث من محمود الرفاعى تجاه ناهد التي كانت تعمل راقصة وتزوجها شقيقه سيد بعد خروجها من السجن في قضية آداب، حيث حاول محمود بكل الطرق إبعادها عن شقيقة حتى لا تدخل العائلة ولكنها تزوجت سيد وأنجبت منه فاروق رغم كل المحاولات من محمود لإبعادها.

وفى نفس الاتجاه يرى محمود شقيقه سيد يقف مع ناهد أمام الفيلا ليتدخل ويطردها ويطلب منه أن يبعدها عنه، وبعد ذلك يذهب لها محمود في منزلها حتى يعرض عليها أموال من أجل الابتعاد عن شقيقه، ولكنها ترفض وتصر على البقاء معه ومع ابنها فاروق، وتدخل فى مشادة كلامية مع محمود بعدما أهانها بأنها تربية كباريهات ويصفعها على وجهها.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى، إخبار الضابط أحمد يخبر، ليحيى "تامر نبيل" بأن والدة نسمة تعرفت على صورة ياسين "أمير كرارة" واعترفت بأنه زارهم وسأل على نسمة، ليكون هو المتهم الأول في قتل نسمة، ولكن يحيى يحاول توضيح بعض الأمور حتى يبحث الضابط أحمد وراء الموضوع، وفى نفس الوقت هند تصر على السفر مع ابنتها للخارج رغم رفض زوجها صلاح الذى يطلقها.

يحيى "تامر نبيل" يخبر فاروق "أحمد رزق" بتركه العمل معه في شركه السياحة وفتح مكتب محاماة والعودة إلى عمله مرة أخرى لأنه لم يجد نفسه في السياحة وفى نفس الوقت سيترك المنزل ويعيش في شقة بالإجار، ليندهش فاروق من تصرف يحيى خاصة بعدما طلب منه إعطائه ورقة إخلاء طرف من العمل في الشركة.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.