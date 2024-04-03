شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 9.. جودر يسترجع الدكان والمنزل ويعلن عن موعد زواجه من حبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى جودر لوالدته فاطمة وحبيبته شروق وأهلها عن ماذا حدث له في رحلته ومدينة النحاس وشواهى، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

وطلب جودر الزواج من حبيبته شروق، والتحضير لحفل الزفاف في أسبوع ثم ذهب لاستعاده الدكان والمنزل مرة أخرى مقابل الكثير من الأموال.

وبدأت الحلقة بوصول جودر لحارة سعد السعود، مرة أخرى من مدينة النحاس ومعه كل الهدايا والقماش الذى أخذه من الملك بيناس بعد مساعدته لفك السحر الأسود عن المدينة.

ووجد جودر والدته فاطمة كفيفة متسولة في الشارع، ليجرى عليها ويحضنها وتحكى له عن حال أسرته وماذا وصل لهما بعد سفره، وقالت له: "إخواتك سالم وسليم خلصوا كل الأموال ووالدك عمر زعل على اللى حصل واتوفى وأنا من كثرة العياط بقيت كفيفة ورهنوا المنزل والوكالة".

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.