شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 24.. هاتف سيمون يكشف مكان سامح للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث تحدث "حسن ضرغام" أحمد ماهر مع ابنته "عايدة" غادة عبدا لرازق واخبرها بالبحث عن شقيقها "مصطفى" وإعادته للمنزل.

وذهب "ياسين" محمد علاء لقسم الشرطة للقاء اخته "ولاء" مي القاضي، ومعرفة كل ما حدث، وأخبرته بأن التسجيل الصوتى الذى سمعته بين "سميحة" و "معتز" قامت عايدة بارساله إلى "تامر".

وذهبت "سميحة" للمكان المتواجد فيه ابنها "سامح" وأخبرته بأن "معتز" شقيقه، وقام بتعنيفها بسبب اخفائها الأمر ولم تخبره بذلك الا بعد مقتله، ليقوم بطردها من المنزل.

وأثناء مغادرة "سميحة" تذكرت بأنها لم تغلق هاتفها، وبالفعل علمت الشرطة بمكان وجود "سامح" كما علم "حازم" وأخبر "‘عايدة" بالمكان، لتنتهى الحلقة فى اطار تشويق لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من صيد العقارب، صدمة "سميحة" سيمون بعد مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد.

وذهبت عايدة للقاء "سميحة" بمنزلها، وأخبرتها بأنها رغم محاولتها لحماية ابنها "سامح" إلا أنها فقدت ابنها الثاني "معتز"، لينتهى اللقاء بينهما بتهديد كلاهما لبعضهما.

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