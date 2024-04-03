شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 24.. عنتر يوزع الشربات في عزاء شقيق حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، سعي وبحث محارب للعثور على دليل براءته من قضية مقتل رجل الأعمال العزازي، وانتقامه من قاتل والدته.

وعقد عنتر خطوبته على ناهد السباعي بالتزامن مع عزاء إبراهيم شقيق محارب، فيما قام بتوزيع الشربات على الحضور في العزاء، لكن قامت منال شقيقة عزيز محارب بإفساد الاحتفال وتوجيه السباب لهم.

وحاول عنتر التعدي على أسرة عزيز محارب، إلا أن جمال وأقاربه قدموا من الصعيد وتشاجروا معه وأفسدوا احتفال خطوبته تماما.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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