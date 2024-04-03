شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 24.. حسن الرداد يشك في ألاعيب حسام بقضية القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، شك محارب في ألاعيب حسام معه في قضية مقتل وصفي والعزازي.

ويحقق ضابط المباحث في المشاجرة التي وقعت بين أهل محارب وعنتر وعجمي، بسبب ما حدث في عزاء إبراهيم، غير أن الأزمة انتهت بانسحاب عنتر وعجمي خائفين.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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