إيناس الدغيدي تكشف عن سبب ابتعادها عن الإخراج لمدة 14 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة ببرنامج "أسرار"، تقديم الإعلامية أميرة بدر، وتحدث عن أسباب ابتعادها عن الإخراج لمدة 14 عاما.

وقالت: "في فترة الثورة والمشاكل اللي حصلت دي، الناس مكانوش عايزين واحدة زي إيناس الدغيدي تتكلم".

وتابعت: "عندي مشروع "الصمت" بقاله أكتر من 8 سنين، عندي مشروع المسلسل اللي كنت هعمله "عصر الحريم" أكتر من 8 سنين كتابهم وجاهزين، و"عصر الحريم" بيتكلم عن الجواري في مصر، وإزاي في فترة من الفترات 1840، رسالته بتوضح أن المرأة من زمان وهي بتدافع عن حقوقها"

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.