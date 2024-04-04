حسام حبيب عن انفصال والده ووالدته: "خلاني دايمًا عايش في رعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تحدث الفنان حسام حبيب عن فترة انفصال والده ووالدته، وأعرب عن استيائه من تلك المرحلة.

وقال "حبيب" خلال لقائه ببرنامج "أسرار": "انفصالهم أثر فيا خلاني مبحبش أبداً حاجة تنفصل أو تغيب عني، خلاني دايمًا عايش في رعب".

وتابع: "انفصالهم خلاني لو عندي عربية أبقى زعلان جداً أني هبعها، لما أنقل من بيت لبيت كارثة، الخوف من الانفصال عن أي حاجة أنا بحبها، خوفي الزيادة بيخليني استرس ومش بوصل للنتيجة اللي أنا عايزها".

برنامج "على المسرح" إضافة جديدة للبرامج التي تقدمها قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 هو موسم جديد من برنامج "أنا والقناع"، لكن يحمل هذا الموسم اسم "ع المسرح وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عقب النجاح الكبير الذي حققه برنامج أنا والقناع في موسمه الأول، والذي عرض في رمضان 2023 الماضي.

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