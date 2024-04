شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 24 .. ياسين يرد حق عفيفى من نعمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل بيت الرفاعى، حيث يذهب ياسين "أمير كرارة" بصحبة سعيد "محمد لطفى" ويهددانه بحرق مصنعه بسبب حرقه لمصنع الحاج عفيفى "صبرى عبد المنعم"، ليقرر نعمانى التراجع عن العقود القديمة بينه وبين عفيفى، ويكون ياسين قد أعاد حق عفيفى من نعمانى.

في ناحية أخرى، يذهب يحيى "تامر نبيل" إلى رقية للاطمئنان عليها ويعرف منها أن ناهد"عايدة رياض" غادرت المنزل وفاروق أرسلها إلى شقة العائلة في الدقى للبقاء فيها، ويقرر ياسين ويحيى وسعيد وبذرة "إبراهيم الشمان" الذهاب إلى شقة ناهد حتى يجبروها على الاعتراف بما حدث لعبد الحميد "سيد رجب"، وأنها من خططت هي وفاروق لقتله.

وشهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل بيت الرفاعى، فتح يحيى مكتب محاماه رسمياً، وفى نفس الوقت، يقرر ياسين التخلص من فاروق ويخبر يحيى وسعيد "محمد لطفى" وجمالات "رحاب الجمل" وسامية "ميرنا جميل"، بقراره، حيث إنه بعد تفكير وجد أنه الحل الوحيد لديه بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح أمامه إما قتل فاروق أو الهروب، وطالما ابنته لن تسافر فهو لن يترك البلد.

يستطيع يحيى وسعيد وجمالات إرجاع ياسين عن قراره مع البحث عن براءته في كل الاتجاهات، وفى نفس الوقت تعرض سامية على ياسين أن يأخذ الشبكة التي اشتراها لها مرة أخرى ولكنه يرفض تماما، ونفس الأمر بالنسبة إلى سعيد وبذرة إعادة الأموال التي أعطاها لهم ولكن ياسين يرفض الحصول على أي فلوس منهم لأنه لا يحتاجها.

وخلال الحلقة حدثت مواجهة بين رقية "ملك قورة" وناهد "عايدة رياض"، وأكدت رقية لها أن فاروق "أحمد رزق" لن يعترف أمام الكل أنها والدته، وأن معه حق في ذلك فكيف يقول إن أمه كانت راقصة ودخلت السجن في قضية دعارة، كما أنها تريد أن تنجب طفلها ولا تكون جدته سوابق لتنفعل عايدة عليها وتصفعها على وجهها، لتصطدم في الأثاث وتسقط وتنزف ويتم نقلها إلى المستشفى مباشرة.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.