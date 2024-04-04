ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز ، حبيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، وهي تتجول بالسوق في الرياض، حيث تجمهر حولها العديد من المعجبين لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو لها، بدت لطيفة للغاية مع المعجبين.
وقد إرتدت جورجينا سروال وقميصاً باللون الأبيض، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو تاركين تعليقات الساخرة، وجاء في التعليقات: "الرجال مهووسين ب اناقتها ، طيب طلع الغلبانه اللي عندك من المطبخ ودها الصالون تزيل تعب السنين"، "تشتري لبس العيد من السوق التجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تتجول في أسواق الرياض.. والجمهور: هل تتبضع للعيد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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