هكذا ردت هدى الإتربي على إنتقاد ملابسها بـ "العتاولة"

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة السورية هدى الإتربي على الإنتقادات اتي وجهت لها بسبب ملابسها الجريئة في مسلسل "العتاولة".

وقالت هدى الإتربي: "بالعكس في موضوع اللبس بالذات كنا بنحاول نبقى شبه الطبقة البسيطة، الناس اللي مش معاهم يجيبوا لبس عالموضى، المتعارف عليهم ممكن يكونوا مبيلبسوش دة، لكن في ناس بتلبسها في الطبقة دي ومنعرفهاش. هي معتمدة على إغواء الناس عشان تحقق أهدافها، فأكيد متعودة إنها تلبس ضيق، في الآخر دينا بتفكر في إغواء اللي حواليها وهي فرحانة قوي إنها بتجيب الرجالة بدلعها، فهو شكل وملابس الشخصية أكتر من ضيق ولا لأ".

وقالت هدى الإتربي أثناء مداخلتها مع برنامج "تفاعلكم" المعروض على "العربية": "والله مش شايفة انها جريئة، شايفة إن أنا بلبس اللبس المناسب لسني وشكلي وجسمي والمكان اللي أنا فيه سواء كنت في مهرجان أو مقابلة صحفية أو جلسة تصوير".

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