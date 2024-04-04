شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل بدون سابق انذار يوم 29 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى أبطال مسلسل بدون سابق إنذار من تصوير آخر مشاهد العمل يوم الاثنين المقبل الموافق 29 رمضان، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة على قناة dmc ومنصة، watch it ليكون بدون سابق انذار آخر المسلسلات التي تودع أماكن التصوير.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق انذار اتخاذ مروان إجراءات قانونية ضد المستشفى باتهامهم باستبدال ابنه عند الولادة ليفاجئه الضابط بضرورة رفع قضية انكار نسب للطفل عمر وهو ما شكل صدمة كبيرة له، كما التقى مروان وفريدة (بسمة) التي طلبت منه مشاركتها في عمل جديدة ليكون اللقاء الاول لهما منذ عشر سنوات.

كما شهدت الحلقة بداية أزمة جديدة بين حسن ونهي بعد أن وصل الأول للمنزل ليكتشف عقد ملكية خاص بنهي بامتلاكها شقة سكنية بدون علمه وهو ما سيشعل أزمة بينهما بسبب عدم مساعدتها له في أزمته المادية، وسرعان حدثت مواجهة جديدة بين حسن ونهي بعد أن واجه الأول الثانية بعقد ملكية الشقة ليحتدم الصراع بينهما ليطلب منها التنازل عن ملكيتها للشقة والمحل مقابل الانفصال.

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار اعلى قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة فى الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، نهال عنبر، ياسر على ماهر، إسلام حافظ، نورا شعيشع، فتوح أحمد، حنان سليمان، عمر الشناوى، مينا النجار، الطفل سليم يوسف تأليف وسيناريو وحوار الحلقات عمار صبرى، سمر طاهر، كريم الدليل، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة