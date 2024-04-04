حمادة هلال بأول تعليق على اتهامه باستخدام كتب للسحر في مسلسله

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان المصري حمادة هلال على الاتهامات التي طالته في الفترة الاخيرة، حول استخدامه كتباً خاصة بالسحر، خلال أحداث مسلسله الرمضاني "المداح- أسطورة العودة".



ونفى حمادة هلال كل ما تم تداوله، وقال انه منذ بداية التصوير لم يستعن لا هو ولا أي شخص من فريق العمل، بأي شيء قد يضر بالمشاهد، وقال خلال حديثه في برنامج "الراديو بيضحك مع فاطمة": "مش هنضر نفسنا". وتابع حمادة هلال تأكيده أن كل مَشاهد "المداح" قائمة على بعض من الآيات القرآنية، وهي التي يستخدمها "صابر المداح" طوال أحداث المسلسل.

يذكر أن المسلسل من بطولة حمادة هلال، إلى جانب الممثلين فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي... تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.