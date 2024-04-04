شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 25.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 25، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين مفاجأة بعدما أصبح عمر الخيام (نيقولا معوض) في موقف لا يحسد عليه، حيث وصلته رسالة من دنيا زاد زوجة حسن الصباح (كريم عبد العزيز) تطلب منه أن يستضيفها هي ومن معها، بعد أن هربت من قصر ألموت وحسن الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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