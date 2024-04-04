شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق انذار الحلقة 10.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 10، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وتوالت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، لتشهد تلقى مروان علقة سخنة في محافظة الإسماعيلية، بعد وصوله إلى الممرضة الخاصة بولاده ابنه الحقيقى، ليصل إليها مروان في محاولة للحديث معها، ليتلقى علقة سخنة من بعض الشباب الذين اعتقدوا أنه يحاول معاكستها.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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