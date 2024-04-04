“الشغلانة دي فيها لوثة”.. روجينا: “أنا ممكن أتجنن”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “نجوم رمضان أقربلك” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة “نجوم إف إم”، قالت الفنانة روجينا إنها في المنزل مثل أي “ست بيت” مصرية تطبخ وتقوم بأعمال المنزل، لأن والدتها ربّتها على مبدأ أن تكون زوجة وربة منزل وتهتم بكل شؤون أسرتها.

وأضافت روجينا أنها تستمتع بالقيام بالأعمال المنزلية وأنها لا تحتاج الى مساعِدة معها في المنزل.

واستكملت روجينا حديثها قائلةً إن المسؤوليات الأسرية هي التي تساعدها على الخروج سريعاً من الأدوار التي تجسدها في أعمالها الفنية، ومعلقةً: “ما يساعدني في الخروج من أي شخصية أجسدها هو إني برجع لحياتي الطبيعية وانشغل في تفاصيل بناتي وتفاصيل حياة روجينا الحقيقية وإلا ممكن أتجنّن لأن الشغلانة دي فيها لوثة”.

يُذكر أن روجينا شاركت في النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “سر إلهي” الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ انطلاقة عرضه، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة “نصرة”، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها بها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب النجمة روجينا كلاً من: أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.