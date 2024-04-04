حمادة هلال يردّ على اتّهامه باستخدام كتب للسحر في “المداح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الفنان حمادة هلال على الاتهامات التي وُجّهت إليه خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدامه كتباً خاصة بالسحر خلال أحداث مسلسله الرمضاني الحالي “المداح- أسطورة العودة”.

ونفى هلال كل ما قيل حول استعانته بكتب تتعلّق بالسحر خلال تصوير المسلسل، مؤكداً أنه منذ بداية تصوير الموسم الأول من “المداح” لم يستعن بأي شيء قد يضر بالمُشاهد ومن قبله فريق عمل المسلسل، إذ قال: “مش هنضر نفسنا”.

وتابع حمادة هلال تأكيده أن كل مَشاهد “المداح” قائمة على بعضٍ من الآيات القرآنية، وهي التي يستخدمها “صابر المداح” طوال أحداث المسلسل.

مسلسل “المداح – أسطورة العودة” هو بطولة: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي… ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.