محمد ممدوح: "أنا حاولت أمارس المحاماة كنت هتحبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حل الفنان محمد ممدوح ضيفاً على برنامج "big time podcast" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والنجمة أصالة، وتحدث خلال لقائه عن الأعمال المهنية التي مارسها قبل الشهرة.

وقال ممدوح: "أنا مبحبش كلية حقوق خالص وكنت داخلها لإرضاء أهلي، مينفعش يتقال عليا محامي، أنا حاولت مرة أمارس المحاماة كنت هتحبس القاضي كان هيحبسني أنا والمحامي، زعقت للمحامي وسط الجلسة القاضي قال احترموا نفسكم".

وتابع: "أنا كنت لسه بدرس وقولت أتدرب في مكتب وأجرب، وأنا من النوع اللي لما أدخل حاجة ألتزم بقوانينها، فـ واحد صاحب والدي قال نزله تدريب، ونزلت ورابع يوم روحت المحكمة".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.