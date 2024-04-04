شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25، بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها انسحاب مختار أبو المجد (خالد النبوى) من برنامج كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز) بعدما خاض في حياته الشخصية أمام المشاهدين للبرنامج، وقبل انسحاب خالد النبوى يوجه رسالة للمتابعين والمشاهدين للبرنامج قائلا لهم إن تلك الشركة العقارية تريد محو وطمس التاريخ والحضارات والفن والعلم وتحويل ذكريات الناس لمجرد أرقام ونقود قابلة للبيع والشراء، وأن تلك الشركة ترغب فى السيطرة علي أي شىء، ويوجه الناس قائلا لهم: "لا تحولوا حياتكم لأرقام تباع وتشترى".

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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