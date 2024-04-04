بعد أن اتهمه بالسرقة .. هاني شنودة يعتذر من هذا الشخص

ميرنا وليد - بيروت - وجه الموسيقار المصري هاني شنودة اعتذاراً للمذيع المصري خالد عليش، بعد أن اتهمه بسرقة لحن أغنية "جدو علي"، وفي التفاصيل كتب شنودة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي: "للعلم اتصلت بي صحفية، وقالت لي إن المذيع الكبير خالد عليش يغني في إعلان "جدو علي" التي غناها الفنان الكبير محمد ثروت، وسألت وللأسف قلت إن هذه الأغنية ملك المنتج الكبير محسن جابر، وبعد أن راجعت أوراقي.

.. وجدت أنني تنازلت عنها في الشهر العقاري للفنان الكبير محمد ثروت، وأنا أعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود، وأتمنى للنجم الكبير خالد عليش دوام التألق".