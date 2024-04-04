حمادة هلال يمازح متابعيه بـ فيديو طريف من كواليس "المداح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

مازح الفنان حمادة هلال جمهوره من خلال مقطع فيديو، من كواليس مسلسل "المداح - أسطورة العودة".

وشارك "هلال" الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريبًا بعد آخر يوم تصوير إن شاء الله الغنوة الجديدة كاملة".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "إنتوا هتلبسونا ب الفيديوهات دي، نجم يا حمادة والله العمل الأضخم والأحلى، متضيعوش هيبة المسلسل بقا".

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

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