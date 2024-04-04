شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 10.. هل يعترف على الطيب بحبه لسيرين خاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة 9 من مسلسل مليحة باعتراف دكتور هشام (على الطيب) إلى شقيقته أنه يحب مليحة (سيرين خاص)، ويهتم لأمرها كثيرا منذ فترة، وأنه كلما اقترب من الاعتراف بحبه لها حدث شيء يمنعه، كما ظهر ذلك جليا من خلال خوفه الشديد عليها خلال الحلقات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 10 من مسلسل مليحة معرفة هل سوف يعترف هشام بحبه إلى مليحة أم لا؟، بالإضافة إلى أن الحلقة تشهد أيضا معرفة هل يعلم بنات صالح (أشرف زكى) عن إصابة والدتهم بالسرطان خاصة أنه من المفترض أن تبدأ علاج بالكيماوى وسوف يظهر عليها؟

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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