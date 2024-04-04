شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 10.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 10، بطولة النجمة نيللى كريم على قناة DMC فى تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة، تحذير فراولة "نيلى كريم" موظفى الشركة من استغلال اسمها لكسب الأموال، ويأتي والد فراولة "حجاج عبد العظيم" إلى مقر الشركة وينبهر من وضعها الحالي عما كانت عليه في السابق، ويحاول التودد إليها والتقرب منها، ويطلب منها توفير أموال شهريا له على أساس أنه والدها.

وسيطرت حالة من الحزن على خيرية حيث وجهت الانتقاد لوالدتها بسبب سيطرتها عليها وعلى والدها، وهو ما يجعلها دائما فى حالة اكتئاب، ويتحدث بشير مع هدهد في أحد الكافيهات حول استحالة عودة الأخير للعمل مع فراولة مرة أخرى بسبب ما قام به معها، بينما يذهب مرزوق والد فراولة إلى أحد الدجالين للسيطرة على ابنته ونيل رضاها.

واستخدم الدكتور إبراهيم حيلة لمساعدة مرضاه على النوم، لكن يبحث المريض فيما بعد عن مساعدة من فراولة لإتمام شفائه، ويحتفل شندويلي مع صديقته في العمل بعيد ميلاده بأحد الكازينوهات، ويرقص معها، بينما يحذر الشيخ علاء الدجال حجاج عبد العظيم بأن ما تقوم به ابنته فراولة من استخدام أحجار الطاقة الحيوية سيفتح عليها أبواب النار.

وتتلقى فراولة "نيلي كريم" زيارتين مهمتين في مكتبها مع كمية كبيرة من المال، الأولى من رجل الأعمال مؤنس أبو الليل صاحب شركة تصنيع واستيراد أدوات منزلية، والثانية من عماد الغول منافسه في السوق.

وطلب مؤنس أبو الليل من فراولة مساعدته في القضاء على عماد الغول منافسه في السوق، فيما طلبت فراولة منه الجلوس من منافسه والصلح معه.

مسلسل فراولة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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