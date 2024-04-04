شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 25.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 25، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة فى تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة فى تمام الساعة 8:15 صباحاً، وعلى قناة CBC Drama فى تمام الساعة 7.30 مساء، والإعادة 3.00 صباحاً.

وتعرض الحلقة على قناة DMC فى تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى فى تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it،

وبعدما قابل عمر - إبراهيم طلبة، صدفة - ريهام حجاج، وشعر بأنها بالفعل أخته، طلب من والده فؤاد - خالد الصاوي، خلال أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، أن يقوم بعمل تحليل DNA، لكنه رفض، وعندما حكى لأمّه - سلوى خطاب، أكدت له أنها ليست أخته وأن والده لن يقوم بعمل DNA.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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