لبنى عبدالعزيز في "رامز جاب من الأخر" : اسمي لبنى الخالدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال في حلقته الـ25 اليوم الخميس 4 أبريل: الفنانة والمذيعة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز..

وطلبت "هبة الحسين" من رامز جلال بمناسبة تواجدها معه أن تعلن عن الاسم الذي تحب أن تُنادى بها بعد الآن، وعلقت قائلة: "اسمي لبنى عبدالعزيز الخالدي".

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.