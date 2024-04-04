شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: تأثرت بأحداث مسلسل مليحة بشدة وبكيت أثناء قراءة سيناريو العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم دياب عن تأثره الشديد بأحداث مسلسل مليحة، الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى الحالي 2024، مشيرا إلى أن تأثره بالعمل ظهر منذ قراءته للمشاهد والسيناريو قبل حتى التصوير.

وتابع خلال حواره لـ ”الخليج 365” أنه كانت تنتابه حالة بكاء أثناء مذاكرته للدور بمفرده، خاصة فى المشاهد المؤثرة، وظهر ذلك التأثر جليا أثناء تنفيذ المشاهد، لافتا: "وأثناء المشاهد كان البكاء صادقا، وظهر بشكل واضح على الشاشة خلال حلقات العمل، لأننى كنت متأثرا بالفعل من الأحداث".

وعن تحضيره للعمل، قال: "تحضيري للشخصية بالنسبة لى أن أذاكر سيناريو العمل جيدا، وأثناء التحضير للدور التقيت عددا من الضباط فى الشئون المعنوية، لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة ضابط الجيش المهنية، وبعض المصطلحات العسكرية، وتدربت خلالها على حمل السلاح لمدة ما يقرب من أسبوع، وأنا أشكرهم جدا على تعاونهم ومساعدتهم لى فى لعب الشخصية بشكل صحيح".

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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دياب وسيرين خاص من مليحة