شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 25.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 25 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، تعاطف جمال مع عزيز محارب في محنته، والحديث مع ابن عمه راجح عن طيبة عزيز وشقيقته بعد معرفته بهم، رغم خلافات أقاربه حوله.

وأبدى راجح تعاطفه مع عزيز محارب، وأعرب عن ندمه لجمال بسبب ما قام به مع حسن الرداد في البداية في حديثه معه عن أزمة محارب وما يمر به.ويتوعد عنتر إنجي "ناهد السباعي" بأنها لم تذهب لغيره، حتى وإن ألقى على وجهها مياه نار لتشويهها، وأقسم على أنها لن تضيع منه حتى وإن اختطفها.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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