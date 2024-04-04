شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. أدهم يدخل فى علاقة جديدة وياسمين تحتاج دعم والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل أدهم "شريف منير" في علاقة جديدة، بينما تعيش ياسمين "رانيا يوسف" حياتها بمفردها، وتواجه ضغوطًا مختلفة مثل خطوبة ابنتها، وتحتاج إلى دعم والدها، ضمن أحداث الحلقة 10 من مسلسل بقينا اتنين.



وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين، محاولة نادية جاهدة إعادة بناء علاقة بين "أدهم شريف منير" وياسمين "رانيا يوسف" من أجل استقرار نفسى لأولادهما، وبعد مدة يبدأ أدهم في تذكر المواقف التي جمعته بياسمين، ويشعر بتأنيب الضمير تجاهها.



تذهب نادية إلى أدهم "شريف منير" في الفندق لزيارته والاطمئنان عليه، وتحاول إقناعه بمحاولة لم الموضوع وعدم هدم البيت حفاظا على نفسية الأولاد وتطالبه بأن يسامح، وتطلب نادية من شريف "ماجد الكدوانى" أن ينصحه بالعودة إلى بيته وأولاده.



وبالمقابل تطرد ريكو عاصم ووالده من الشقة بعد أن اكتشفته أنه يسمى زميلته على الموبايل حسن شركة وكسرت هاتفه المحمول، وتتصل ريكو بياسمين وتخبرها بأنها وعاصم سوف يتطلقان.



ويقارن أدهم "شريف منير" بين مواقفه مع ندى، ويتذكر مواقف مماثلة له مع ياسمين "رانيا يوسف"، وتعترف ندى لأدهم بحبها له، وتحاول ياسمين "رانيا يوسف" إقناع ريكو أن عاصم يحبها ولا يمكن أن يخونها وأنه ليس له مكان يذهب إليه غير الشقة، بينما يذهب عاصم إلى الفندق عند أدهم يطلب منه شقة أو شاليه يجلسان فيه عدة أيام.

وتطلب ياسمين "رانيا يوسف" من زين ابن أخاتها "إنه يطلعها من دماغه" وتخبره أنها لا تحتاج لأحد وأنها قادرة على حل مشكلاتها وحدها ويصر زين على أنه لن يبتعد عنها وأنه يحبها حب حقيقى وتعترف أن أدهم هو حب حياتها وكانت سعيدة في حياتها مع أدهم.



مسلسل بقينا اتنين يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.



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