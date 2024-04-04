شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 10.. لوجين صلاح الدين تخبر دياب بشكها في حب سيرين خاص له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم أدهم (دياب) بالخروج مع خطيبته، خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 10، لتتحدث معه عن مليحة (سيرين خاص)، وشعورها أن مليحة تحبه، وكان ظاهر ذلك من خلال نظراتها له، لينفي أدهم ذلك، ويخبرها أن مليحة تعرضت للكثير منذ طفولتها في فلسطين ومعايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا وهناك يقتل والدها ووالدتها بين يديها، ثم وفاة جدها، وأن كل تلك اللحظات صعبة عليها.

وذهبت نوال (حنان سليمان) وزوجها صالح (أشرف زكي) خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 10، إلى منزل أدهم (دياب)؛ للحديث معه عن حقيقة حبه لإيناس، وخطبته لها المفاجئة، ولكن يؤكد لهما أدهم أنه يحبها وأنه كان يفكر في الأمر منذ فترة حتى وجد الوقت المناسب لذلك يوم خطبة شقيقه وشقيقتها.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مسلسل مليحة الحلقة 10