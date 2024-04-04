شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. وفاة سامح الغول بسبب تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 25، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث علمت الشرطة بالمكان الذى يختبئ فيه "سامح الغول" أحمد ماجد، من خلال هاتف والدته "سميحة" سيمون، كما علمت "عايدة" غادة عبد الرازق بمكانه من خلال "حازم" الذى تعتمد عليه في التجسس واختراق أجهزة وهواتف عائلة الغول.

ذهبت "عايدة" للمكان الذى يتواجد به "سامح" كما ذهبت الشرطة بنفس المكان، وبعد بحث "عايدة" عنه وجدته ملقى على الأرض في آخر لحظات حياته، ليرحل نتيجة جرعة زائدة من المخدرات التي كان يتعاطاها.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من صيد العقارب، صدمة "سميحة" سيمون بعد مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد.

وذهبت عايدة للقاء "سميحة" بمنزلها، وأخبرتها بأنها رغم محاولتها لحماية ابنها "سامح" إلا أنها فقدت ابنها الثاني "معتز"، لينتهى اللقاء بينهما بتهديد كلاهما لبعضهما.



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