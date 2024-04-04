شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10 .. فلاش باك لبداية عمل ليلى وأزمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق انذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، العودة مرة أخرى لأحداث سابقة لبداية عمل ( ليلي ) وهو ما شهد انذاك مشكلة بينهما، وسرعان ما توالت الأحداث في الحلقة التي تواصل النجمة بسمة المشاركة فيها كضيفة شرف.

وسبق وشهدت الحلقات الاولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك انه ليس ابنهم بعد اجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



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