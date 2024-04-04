إيناس الدغيدي عن دخول ياسمين صبري إلى التمثيل :"علشان جميلة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن بداياتها فقالت :"اشتغلت 45 فيلم مساعدة مخرج مع أكبر المخرجين، وكنت معروفة وكانت الصحافة بتكتب عني، أنا مرة مفيد فوزي كتب عني وأنا مساعدة مخرج، وقال: "أنا دخلت مع حسن الإمام وشوفت شابة جميلة، فاعتقدت إنها من الممثلات وفوجئت بأنها مساعدة مخرج".



وأضافت: "لما بطلع في أي برنامج دايما أفكاري مش عاجبة الناس، ومبعرفش أقول اللي مش جوايا، مش هكذب ومش هنافق، ودايما أقول إن الجمال باب بيساعدك تاخدي مميزات أكتر من غيرك، بس الست الذكية هي اللي متعتمدش على جمالها بس، والحتة دي خليتني جادة جدًا".

وفجرت المخرجة المصرية قنبلة مدوية لدى سؤالها عن أداء الممثلة ياسمين صبري فقالت :"ياسمين صبري دخلت التمثيل علشان جميلة، ممثلة عايزة تتطور، ومحتاجة مخرجين يساعدوها".

كلام الدغيدي جاء في لقائها ببرنامج "أسرار" من تقديم الإعلامية أميرة بدر.