ليلى زاهر وانتصار ومحمد محمود.. 26 صورة لنجوم مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أقام الفنان محمد محمود حفل إفطار في "واحة خطاب" بحضور أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وهم انتصار وأحمد فهيم وليلى أحمد زاهر وإسلام إبراهيم وفرح يوسف والمخرجة ياسمين احمد كامل والمؤلفة سمر طاهر، المخرج وائل إحسان والمخرج أشرف فايق وخالد عزام والمخرج خالد دياب والمنتج عبد الله أبو الفتوح والمنتج الفني محمد السيد.

وعرض مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بالنصف الأول من دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط إشادات بمستوى العمل وكونه مس الواقع بشكل كبير نظرًا لتطرقه للسوشيال ميديا والمشاكل التي تنتج عنه.

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حول "شيماء" وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فهي مهووسة بتطبيق تيك توك وتقع بسببه في العديد من المواقف المحرجة، ويشارك ببطولة المسلسل الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان محمد محمود، الفنانة فرح يوسف، تأليف سمر طاهر، إخراج ياسمين أحمد كامل.

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