شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10 .. ليلى تعيد تواصلها مع يوسف بدون علم مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، لتشهد محاولات ليلى إعادة علاقتها بصديقها القديم يوسف بدون علم مروان، بالإضافة إلى انشغالها الكبير بالبحث عن ابنها الحقيقي عبر جروبات فيس بوك.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان، ليكتشفا بعد ذلك أنه ليس ابنهما بعد إجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقى وسط اهتمامهما بطفلهما عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار

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