شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10.. ليلى تمسك خيطا جديدا فى محاولة البحث عن ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، لتشهد خيطا جديدا في محاولات ليلى للبحث عن ابنها الحقيقي، بعد أن كتبت بوست على فيس بوك تبحث فيه عن ابنهما، ليظهر شخص ما يطلب التواصل معها من أجل معلومات تخص الطفل المفقود.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان، ليكتشفا بعد ذلك أنه ليس ابنهما بعد إجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقى وسط اهتمامهما بطفلهما عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



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