شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 25.. سلطانة السلاجقة تستجوب زوجة حسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين حدثاً جديداً ممثلاً فى لقاء زوجة السلطان السلجوقى مع زوجة حسن الصباح بعدما علم السلطان بأمر وجود الأخيرة عند عمر الخيام، ولما أحضروها صارت في حماية السلطان إلا أن السلطانة استجوبتها وعلمت حكايتها بعدما ظهرت جيهان الشماشرجى فى دور زوجة السلطان.



من ناحية أخرى سبق وشهدت الحلقة خروج حسن الصباح من القلعة إلا أنه فور الخروج اصطدم بفئة من الشباب حاصرته إلا أنه فر منهم بالحيلة كعادته حينما أخبره أنه يعلم أن شيخهم مريض، وبالتالى ذهب لعلاجه بالدواء.



وما إن شفى الشيخ حتى أخبره أنه كان يكرهه بشدة ولكن طالما كان السبب فى شفائه فالشباب سيخدمونه حتى يخرج للمكان الذى يرغب فيه.



وكانت شهدت الحلقة أيضاً نقاشا ما بين حسن الصباح وبرزك أميد بعدما أخبره الأول بأنه صار حبيس القلعة ويرغب فى الخروج منها وشم رائحة الهواء خارجها، وهو ما فعله بالفعل كما أمر برزك بعدم السير معه.



كما شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين إخبار عمر الخيام صديقه صهبان بسره الممثل فى أن زوجة حسن الصباح استجارت بعمر الخيام وذهبت إليه، وهو ما يجعله خائفاً من شر ما سيحصل سواء حينما يعلم السلطان بذلك أو الصباح.

هذا وكانت شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين مفاجأة بعدما أصبح عمر الخيام (نيقولا معوض) في موقف لا يحسد عليه، حيث وصلته رسالة من دنيا زاد زوجة حسن الصباح (كريم عبد العزيز) تطلب منه أن يستضيفها هي ومن معها، بعد أن هربت من قصر ألموت وحسن الصباح.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة.