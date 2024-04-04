شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 25.. حسن الصباح يخرج من القلعة بمفرده للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين نقاشا ما بين حسن الصباح وبرزك أميد بعدما أخبره الأول بأنه صار حبيس القلعة ويرغب فى الخروج منها وشم رائحة الهواء خارجها، وهو ما فعله بالفعل كما أمر برزك بعدم السير معه.

كما شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين إخبار عمر الخيام صديقه صهبان بسره الممثل فى أن زوجة حسن الصباح استجارت بعمر الخيام وذهبت إليه، وهو ما يجعله خائفاً من شر ما سيحصل سواء حينما يعلم السلطان بذلك أو الصباح.

وهو ما جعل عمر الخيام يأمن صهبان ويؤكد له أن الأمر سرى للغاية ولا يجوز له البوح به مطلقاً.

هذا وكانت شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين مفاجأة بعدما أصبح عمر الخيام (نيقولا معوض) في موقف لا يحسد عليه، حيث وصلته رسالة من دنيا زاد زوجة حسن الصباح (كريم عبد العزيز) تطلب منه أن يستضيفها هي ومن معها، بعد أن هربت من قصر ألموت وحسن الصباح.

وبعد أن أصابته الحيرة لبعض الوقت، قرر عمر الخيام أن يستضيف دنيا زاد ومن معها، وهو ما يجعله في موقف العدو لـ حسن الصباح، أو الشخص الذي يتحداه، وهو ما ستتطور معه الأحداث في الحلقات المقبلة.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.