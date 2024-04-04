شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 25.. سليم الترك يستنجد بصديقه علاء خالد ليختبئ عنده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهب علي- سليم الترك، عنده مدرسته ليقابل صديقه علاء- علاء خالد، وطلب منه أن يختبئ في منزله يومين لأن لديه مشكلة كبيرة، فطلب منه أن يستأذن من أمه أولا ثم يرد عليه، فتوسل إليه علي وقال له إن أمه تحبه ومن المؤكد أنها ستوافق، كما طلب منه ألا يقول لأحد عن اتفاقهم خاصة صدفة- ريهام حجاج.

وكانت قد بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بإنهيار راندا- دهب تامر، أمام علي_سليم الترك، وهو مقيد أمامها بالحبال حتي يأتي المأذون ليكتب كتابهما، وكانت راندا ممسكة في يدها سكين وعلي وشك أن تقتله، ولكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، وقررت أن تقوم بتهريبه من المنزل وقالت له أنها لا تريد الزواج منه وأنها ستتخلص من الجنين الذي في بطنها حتي لو كلفها الأمر حياتها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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