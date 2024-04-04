شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين: بيتر ميمى مخرج عالمى وأعشق الجمهور المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة سوزان نجم الدين، عن سعادتها بردود الفعل التى يحققها مسلسل الحشاشين ككل ودورها على وجه الخصوص خلال بيان صحفي، مشيرة إلى أن العمل هو الأضخم والأهم في هذا الموسم الرمضاني، وقد حقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية في مصر والوطن العربي بفضل كل أدوات النجاح التي تحققت في العمل من إنتاج ضخم أزال كل العقبات أمام مخرج هايل مثقف متميز له رؤية متفردة فى التعامل مع الفن والمهنة إلى أبطال العمل، وعلى رأسهم النجم الأكثر جماهيرية كريم عبد العزيز، وبداية طبعا مع الكاتب العبقرى عبد الرحيم كمال.

بيتر ميمي

وشكرت سوزان الجمهور المصري الذي تعشقه على حد قولها، لأنه متذوق للفن بشكل كبير ويعرف كيف يميز ويحب نجومه، ليكون محفزا قوياً للإبداع وللتطور وللسعى دائماً لتقديم الأفضل