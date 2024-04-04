شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 25.. الحاج مرزوق يستولى على أرض الكبيرة.. وتهديد ببحور دم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، حديث ضابط المباحث مع وكيل النيابة حول قضية مقتل العزازي المتهم فيها عزيز محارب "حسن الرداد" والشك في بعض الأمور المخفية بالقضية.

ويستولي الحاج مرزوق على أرض الكبيرة آمنة بسبب عزيز محارب، بينما يهدد جمال مرزوق بالابتعاد عما يفكر فيه أفضل من سيل بحور الدماء بين العائلة، لكن تقوم مشاجرة قوية بين الجميع.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

للمزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان اضغط هنا.