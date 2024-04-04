شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. ياسين الغول يجد مصطفى ضرغام داخل أحد المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، ببحث "ياسين" محمد علاء عن "مصطفى" محمد على رزق، ليجده داخل أحد المساجد يؤذن لإقامة الصلاة.

وشهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب الكثير من الأحداث، حيث علمت الشرطة بالمكان الذى يختبئ فيه "سامح الغول" أحمد ماجد، من خلال هاتف والدته "سميحة" سيمون، كما علمت "عايدة" غادة عبد الرازق بمكانه من خلال "حازم" الذى تعتمد عليه في التجسس واختراق أجهزة وهواتف عائلة الغول.

ذهبت "عايدة" للمكان الذى يتواجد به "سامح" كما ذهبت الشرطة بنفس المكان، وبعد بحث "عايدة" عنه وجدته ملقى على الأرض في آخر لحظات حياته، ليرحل نتيجة جرعة زائدة من المخدرات التي كان يتعاطاها.

وانهارت "سميحة" سيمون، وأصابتها صدمة كبير بعد وفاة ابنها "سامح"، كما انهار والده "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وتوعد "عايدة" بأنه لن يتركها.

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