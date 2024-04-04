هنا الزاهد تشارك جمهورها “فاصل من اللحظات اللذيذة” في عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحرص أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” على الترويج للعمل السينمائية المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

“قصة حب صالح ودرية من على كوبري قصر النيل.. أجمل قصة حب ممكن تشوفها” بهذه الكلمات شوقت هنا الزاهد متابعيها على حسابها بإنستغرام، حيث تحرص على نشر الملصقات الإعلانية والفيديوهات الترويجية وصور من كواليس تصوير الفيلم الذي يشاركها بطولته الرجالية هشام ماجد.

وكتبت الزاهد في عدة منشورات على حسابها بإنستغرام “انتظروا فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.. فيلم عيد الفطر في جميع سينمات مصر والسعودية والوطن العربي.

و”فاصل من اللحظات اللذيذة” من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، ويجمع العمل إلى جانب هنا الزاهد وهشام ماجد نخبة من النجوم بينهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، وغادة إبراهيم.

وعلى امتداد ساعتين تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول زوجين، يقعان في العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

وكانت هنا الزاهد كشفت في حديثها لموقع “إي تي بالعربي” عن تفاصيل دورها في الفيلم، قائلة “متزوجة من هشام ماجد، وأظهر فيه بدور أم لأول مرة، وسأكون أم للطفل جان رامز، الذي سبق وظهر مع أمير كرارة في فيلم البعبع”.

وأعربت عن سعادتها بتجربتها مع هشام ماجد في هذا الفيلم، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور فور عرضه في قاعات العرض السينمائية.

ومن المقرر خروج فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” إلى القاعات السينمائية لمصافحة جمهور الفن السابع داخل مصر وخارجها في العاشر من أبريل/نيسان الجاري أي أول أيام عيد الفطر.

ومن جهة أخرى، تروج النجمة المصرية هنا الزاهد للعمل السينمائي الذي يجمعها للمرة الثانية بالفنان تامر حسني وهو بعنوان “ري ستارت”، حيث شاركت جمهورها عبر صفحتها على فيسبوك صورة تظهر فيها إلى جانب تامر معلقة عليها بالقول “راجعين تاني إن شاء الله بدم جديد جدا بفيلم ‘ري ستارت’ إن شاء الله يعجبكم”.

و”ري ستارت” (Restart) من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك فيه إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد النجم محمد ثروت.

ومن المنتظر أن يطرح فيلم “ري ستارت” ضمن موسم أفلام الصيف، وذلك وفق ما ذكره السيناريت أيمن بهجت قمر في تدوينة نشرها عبر حسابه على إنستغرام.