تراند اليوم : تحديث “ANDROID 14” قائمة بكل الهواتف التي ستحصل على التحديث الجديد..  هل هاتفك منهم؟

أعلنت شركة جوجل عن أندرويد 14، وبالطبع فان أجهزة هواتف جوجل بكسل، أول من ستتلقى التحديث الجديد، ولكن سيتوفر تباعا لمختلف الهواتف من Samsung وOnePlus وXiaomi، حيث ستسعى الشركات المصنعة إلى توفير التحديث الجديد لأجهزتها المدعومة، وسنتعرف الآن في هذا المقال على الهواتف التي ستحصل على التحديث الجديد “ANDROID14”.
تحديث أندرويد 14 يصل إلى سامسونج جالكسي A14
فقد أعلنت شركة سامسونج عن حصول هاتف سامسونج جالكسي A14، على تحديث أندرويد 14، و One UI 6، وبالفعل يحصل هذا الهاتف على التحديث قبل الفئات الرائدة من سامسونج، وهو ما يعد خطوة غير متوقعة من سامسونج التي عادة تلتزم بتأخير تحديث الهواتف الاقتصادية.
الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14
هواتف GOOGLE PIXEL
- Pixel 4a 5G
- Pixel 5
- Pixel 5a
- Pixel 6 / 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7 / 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
هواتف سامسونج المؤهلة لتحديث أندرويد 14
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
- Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3
- Galaxy A04
- Galaxy A13
- Galaxy A14
- Galaxy A23
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy A34
- Galaxy A52 / A52 5G / A52s
- Galaxy A53
- Galaxy A54
- Galaxy A72
- Galaxy A73
- Galaxy F14 5G
- Galaxy F23
- Galaxy F54
هواتف شاومي التي ستحصل على تحديث أندرويد 14
- Xiaomi 12 / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite
- Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Civi 1S / 2 / 3
- Xiaomi Pad 6 / 6 Pro
- Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+
- Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo
- Redmi Note Discovery
- Redmi K40S
- Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra
- Redmi K60 / K60E / K60 Pro
- POCO C51, C55
- POCO X4 5G / X4 GT
- POCO X5 / X5 Pro
- POCO F4 / F4 GT
- POCO F5 / F5 Pro
- POCO M4 / M5
هواتف وان بلس التي ستحصل على التحديث الجديد أندرويد 14
- OnePlus 11 / 11R
- OnePlus 10T / 10 Pro / 10R
- OnePlus 9 / 9 Pro / 9RT
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord CE 2 Lite
- OnePlus Nord N300 5G
- OnePlus Ace 2 / Ace Pro / Ace / Ace Racing
هواتف آوبو المدعومة للتحديث الجديد أندرويد 14
- Find N2 / N2 Flip
- Find X5 / X5 Pro
- Reno 9 / 9 Pro / 9 Pro+
- Reno 8 / 8 Pro
- Reno 7 / 7 Pro
- Reno 6 / 6 Pro
- Reno 8T / 8T 5G
- A1 / A1x
- K10 Series
- A56s
- A58 5G
- A78
- A96
- F23 Series
- F21 Series
- F19 Series
هواتف ريلمى التي ستحصل على تحديث أندرويد 14
- Realme GT Neo 5 / GT Neo 5 SE
- Realme GT3 / GT Neo 3 / GT Neo 3T
- Realme GT2 / GT2 Pro / GT2 Explorer Master / GT Neo 2T
- Realme GT 5G
- Realme 10 / 10S / 10 5G / 10 Pro / 10 Pro+ / 10T
- Realme 9 / 9 Pro / 9 Pro+
- Realme C33 2023 / C33 / C55 / C30s
- Realme V20 / V23 / V23i / V25
- Realme Q5 / Q5 Pro / Q5i
- Realme Narzo N55 / 50 5G / 50 Pro 5G
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : تحديث “ANDROID 14” قائمة بكل الهواتف التي ستحصل على التحديث الجديد.. هل هاتفك منهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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