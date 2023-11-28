تراند اليوم : تحديث “ANDROID 14” قائمة بكل الهواتف التي ستحصل على التحديث الجديد..  هل هاتفك منهم؟

أعلنت شركة جوجل عن أندرويد 14، وبالطبع فان أجهزة هواتف جوجل بكسل، أول من ستتلقى التحديث الجديد، ولكن سيتوفر تباعا لمختلف الهواتف من Samsung وOnePlus وXiaomi، حيث ستسعى الشركات المصنعة إلى توفير التحديث الجديد لأجهزتها المدعومة، وسنتعرف الآن في هذا المقال على الهواتف التي ستحصل على التحديث الجديد “ANDROID14”.

تحديث أندرويد 14 يصل إلى سامسونج جالكسي A14

فقد أعلنت شركة سامسونج عن حصول هاتف سامسونج جالكسي A14، على تحديث أندرويد 14، و One UI 6، وبالفعل يحصل هذا الهاتف على التحديث قبل الفئات الرائدة من سامسونج، وهو ما يعد خطوة غير متوقعة من سامسونج التي عادة تلتزم بتأخير تحديث الهواتف الاقتصادية.

الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14

هواتف GOOGLE PIXEL

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6 / 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 / 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

هواتف سامسونج المؤهلة لتحديث أندرويد 14

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Galaxy A04

Galaxy A13

Galaxy A14

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A52 / A52 5G / A52s

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A72

Galaxy A73

Galaxy F14 5G

Galaxy F23

Galaxy F54

هواتف شاومي التي ستحصل على تحديث أندرويد 14

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite

Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 1S / 2 / 3

Xiaomi Pad 6 / 6 Pro

Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo

Redmi Note Discovery

Redmi K40S

Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra

Redmi K60 / K60E / K60 Pro

POCO C51, C55

POCO X4 5G / X4 GT

POCO X5 / X5 Pro

POCO F4 / F4 GT

POCO F5 / F5 Pro

POCO M4 / M5

هواتف وان بلس التي ستحصل على التحديث الجديد أندرويد 14

OnePlus 11 / 11R

OnePlus 10T / 10 Pro / 10R

OnePlus 9 / 9 Pro / 9RT

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord N300 5G

OnePlus Ace 2 / Ace Pro / Ace / Ace Racing

هواتف آوبو المدعومة للتحديث الجديد أندرويد 14

Find N2 / N2 Flip

Find X5 / X5 Pro

Reno 9 / 9 Pro / 9 Pro+

Reno 8 / 8 Pro

Reno 7 / 7 Pro

Reno 6 / 6 Pro

Reno 8T / 8T 5G

A1 / A1x

K10 Series

A56s

A58 5G

A78

A96

F23 Series

F21 Series

F19 Series

هواتف ريلمى التي ستحصل على تحديث أندرويد 14